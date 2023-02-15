ВСУ обстреляли ракетами Донецк и Макеевку: задокументированы разрушения, ранена мирная жительница

Последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

15 февраля украинские боевики нанесли очередной удар по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики. Под огонь РСЗО «Смерч» попали Пролетарский и Буденновский районы Донецка.

Последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

По данным СЦКК ДНР, противник вел огонь со своих позиций в районе Андреевки с применением ракет 9М55Ф (фугасная) и 9М55К (кассетная).

- Зона ответственности 55-й Отдельной Артиллерийской бригады – командир – полковник Жук С.В.; 79 ОДШБ - командир полковник Луценко Александр Дмитриевич, - говорится в сводке СЦКК.

Последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

В результате сброса кассетных суббоеприпасов по ул. Ольшанского 9 «а» пострадала мирная жительница 1953 года рождения.

Последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

Задокументированы повреждения по двадцати трем адресам столицы:

Буденновский район:

- Ул. Прокофьева (частные жилые дома);

- Ул. Енисейская (частные жилые дома);

- Ул. Ольшанского (частные жилые дома);

- Ул. Ольшанского (многоквартирные жилые дома);

- Ул. Оршанской (частные жилые дома).

Последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

Пролетарский район:

- зафиксированы повреждения инфраструктуры Центральной городской клинической больницы № 9.

Авиационной ракетой HARM в Червоногвардейском районе Макеевки повреждены многоэтажные жилые дома, здание администрации по ул. Малиновского, другие строения и автомобили.

Последствия обстрела Макеевки. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Последствия обстрела Макеевки. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Последствия обстрела Макеевки. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Последствия обстрела Макеевки. Фото: кадр из видео НМ ДНР

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