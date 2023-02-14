Управленцы из Донбасса вливаются в большую команду российских госслужащих

В открытии образовательной программы принял участие врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: t.me/pushilindenis

Управленцы из Донбасса постепенно вливаются в большую команду российских госслужащих. Для сотрудников органов власти Донецкой и Луганской Народных Республик открыли специальную образовательную программу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко принял участие в открытии этой программы.

Перед слушателями выступил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото: t.me/pushilindenis

Уточняется, что главной ее задачей является не только передача знаний, но что самое важное - опыта, чтобы пройдя обучение, управленцы новых российских территорий могли выйти с одинаковым пониманием того, как дальше им взаимодействовать.

- Надеюсь, результаты прохождения программы не заставят себя ждать - от этого во многом зависит, насколько быстро и бесшовно пройдет переходный период. Для наших жителей это очень важно, - отметил Денис Пушилин.

От результатов прохождения программы во многом зависит, насколько быстро и бесшовно пройдет переходный период на новых территориях РФ. Фото: t.me/pushilindenis

Врио Главы ДНР добавил, что сегодня также состоялся семинар Федеральной налоговой службы России для налогоплательщиков ДНР и ЛНР, в котором приняли участие более 1000 слушателей. Он напомнил, что тема налогообложения была затронута недавно на встрече с представителями бизнеса региона. Обсуждалась она и лично с директором Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

По словам Пушилина, это первый из таких крупных семинаров. Завтра должен состояться второй, посвященный вопросам регистрации налогоплательщиков и сервисам ФНС РФ.

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