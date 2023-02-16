Петровский район Донецка из-за обстрела ВСУ частично обесточен

В Петровском районе зафиксировано возгорание после обстрела ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 16 февраля, Петровский район на западе Донецка частично остался без энергоснабжения после артобстрела. Об этом сообщила ДАН глава администрации района Наталья Бегуненко.

- Пока не знаем, что горит. Знаем, что электроэнергия пропала там, где ВГСО, котельная остановлена. Район частично обесточен, подробности обстрела уточняются, — сказала Бегуненко.

Она уточнила, что возгорание произошло в районе улицы Магнитная.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин опубликовал у себя в телеграм-канале фото и видео пожара, сообщив, что инцидент случился в Петровском районе.

Также мэр столиц сообщил, что временно приостановлено движение трамвайного маршрута № 8 на участке «пос. Победа – ул. Погодина» в Кировском районе по причине отсутствия напряжения.

С начала дня ВСУ обстреляли Петровский, Киевский, Куйбышевский, Кировский районы Донецка, Яковлевку, Минеральное и Енакиево. Применялась ствольная артиллерия и РСЗО натовского образца.

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