В ДНР информационно-справочные службы перейдут на единый номер «113»

Осуществлять звонки на единый номер «113» можно будет как с мобильных, так и со стационарных телефонов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике информационно-справочные службы городов и районов перейдут на единый номер «113». Перевод планируется завершить до конца этого месяца. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства связи Республики.

- Существующие номера информационных-справочных служб администраций муниципальных образований ДНР будут меняться на 113. До конца февраля планируем эту работу завершить, - рассказали в ведомстве.

Так, в администрации Макеевки уже проинформировали жителей про появление единого номера «113» в отделе оперативного реагирования и контроля деятельности служб жизнеобеспечения города. В мэрии также сообщили, что ранее действующий номер «15-05» перестал работать. Звонки на номер «113» можно будет осуществлять как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что в Республике ведется работа по созданию единого трехзначного номера для консультаций по коммунальным вопросам. Жители массово жалуются на невозможность дозвониться в диспетчерские службы водоканалов и ЖКУ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Жителям ЛНР пояснили, как поставить штамп о местной прописке в паспорт РФ

Гражданам напомнили, что в отделениях МФЦ перенос такой отметки не производят (подробнее)