Жителям ЛНР пояснили, как поставить штамп о местной прописке в паспорт РФ

Через отделения МФЦ можно осуществить регистрацию по месту жительства на территории Республики только в случае ее изменения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перенос штампа о прописке из паспорта ЛНР в паспорт РФ через отделения многофункционального центра не производится. Об этом сообщил Луганскому информцентру исполняющий обязанности директора Многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг Виталий Седых.

Он пояснил, что в рамках соглашения о взаимодействии, которое было заключено между МФЦ Республики и Главным управлением МВД по Ростовской области, такая услуга не предусмотрена.

- Данные действия производят отделы миграционной службы МВД Российской Федерации, действующие на территории Луганской Народной Республики, - заявил руководитель многофункционального центра.

По его словам, через отделения МФЦ можно осуществить регистрацию по месту жительства на территории Республики только в случае ее изменения.

- То есть новая прописка по новому адресу производится при наличии отметки в паспорте Российской Федерации о предыдущей регистрации, - рассказал Седых.

Он также добавил, что через отделения центра можно произвести первичную регистрацию по месту жительства в Республике - но только тогда, когда в паспорте ЛНР или Украины есть отметка о снятии с регистрационного учета по прежнему месту жительства на территории Республики.

При этом руководитель центра подчеркнул, что в отделениях МФЦ гражданам обязательно окажут социально значимые услуги. Самыми популярными из них являются сейчас постановка на налоговый учет и оформление СНИЛС, а также подтверждение учетной записи на сайте Единого портала государственных услуг.

- Ведь это дает им возможность полноценно пользоваться своим аккаунтом на «Госуслугах», - пояснил Виталий Седых.

В отделениях МФЦ гражданам обязательно окажут социально значимые услуги. Фото:

А еще здесь помогут в получении сертификатов на материнский капитал и оформлении пособия на ребенка.

В данный момент наибольшее количество госуслуг оказывают сотрудники отделения «Центральное» в Луганске. Это одно из первых открывшихся в регионе подразделений многофункционального центра. В ближайшее время в Республике планируют открыть отделения МФЦ еще в пяти регионах.

- Отделений МФЦ нет в Северодонецке, Старобельске, Лисичанске, Троицком, Меловом. Их открытие мы планируем уже на февраль-март этого года, - отметил собеседник.

В ближайшее время в Республике планируют открыть отделения МФЦ еще в пяти регионах. Фото: ЛИЦ

В центр может обратиться за помощью любой совершеннолетний житель ЛНР. Во всех в отделениях существует предварительная запись.

- Человек может взять талон на любой удобный для себя день и оформить заявление на оказание необходимой услуги уже по назначенному времени без утомительного стояния в очереди, - пояснил исполняющий обязанности директора многофункционального центра.

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