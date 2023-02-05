С начала дня в Донецке погибла вторая мирная жительница

В Донецке погибли две мирные жительницы за день. Фото: Архив «КП»
Сегодня, 5 февраля, в Донецке в Петровском районе погибла вторая мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
- В результате карательного обстрела Петровского района после прямого попадания в квартиру по ул. Стаханова в микрорайоне Тихий погибла женщина 1947 года рождения, - сообщил градоначальник.
Ранее сегодня женщина 1962 года рождения погибла у себя в квартире на улице Красногоровской в Перовском районе Донецка. Запад столицы ДНР с начала суток находится практически постоянно под огнем украинских боевиков.
- Вражеские стволы вновь нацелены в направлении Петровского района. В 15.25 из Ильинки было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - сообщает Алексей Кулемзин.
Пятнадцатью минутами ранее противник тоже обстрелял западный фронт. По данным донецкого мэра, новые шесть снарядов калибром 155 миллиметров были выпущены в 15.10 из Курахово.
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