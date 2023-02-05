На западе Донецка украинский снаряд попал в многоэтажный дом, погибла женщина

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: соцсети

Петровский район Донецка снова оказался под вражеским обстрелом. ВСУ ведут по нему огонь из арторудий натовского образца калибром 155 мм. Один из таких боеприпасов попал в квартиру многоэтажного дома. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Красногоровская.

- В результате обстрела Петровского района украинскими фашистами зафиксировано прямое попадание в одну из квартир многоквартирного жилого дома по улице Красногоровская, - проинформировал мэр.

Позднее стало известно, что в результате обстрела погибла мирная жительница.

- Сегодня в 11:00 в Петровском районе во дворе собственного дома по улице Красногоровская погибла мирная жительница 1962 года рождения, - уведомил Кулемзин.

Сообщается также, что на улице Красногоровская сегодня утром ранения получил мужчина 1950 года рождения. Пострадавшего доставили в Республиканский травматологический центр.

Всего в районе повреждены обстрелами четыре жилых дома: два частных по улице Черногорская и два многоквартирных - по Красногоровской.

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