В Донецке после обстрела ВСУ обрушилась кровля многоэтажного дома

Сегодня днем произошел новый массированный обстрел Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня утром под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков оказалась северная часть Донецка. Под прицельный огонь попал Киевский район столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Очевидцы сообщают о прилетах на улице Батищева, Университетской, Шахтерской площади в Киевском районе Донецка. Произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Информация уточняется, - проинформировал он.

Тем временем очевидцы сообщают о том, что пострадавший дом расположен в районе торгового центра «Донецк Сити». В результате прямого попадания снаряда в нем обрушилась кровля.

Отметим, что по данным СЦКК, обстрел Киевского района начался в 11:54. По нему целились из реактивных систем залпового огня. Со стороны населенного пункта Ласточкино ВСУ выпустили не менее 10 снарядов.

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