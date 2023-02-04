Российские войска теснят ВСУ практически по всей линии фронта в ДНР

Несмотря на интенсивное сопротивление врага, силы ВС РФ продолжают наступление сразу по нескольким направлениям. Фото: УНМ ДНР

Российские войска теснят украинских силовиков практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Практически на всей линии фронта мы видим продвижение вперед, за некоторым исключением, где сейчас идет позиционное противостояние и обмен артударами, - заявил он.

По словам Пушилина, на угледарском направлении силы ВС РФ контролируют территорию с юга, юго-запада и запада от города и продолжают освобождать окрестности непосредственно самого Угледара. Говорить о больших успехах пока не приходится, так как противник перебросил сюда резервы - бригаду морской пехоты, которая усилила оставшуюся здесь часть украинских силовиков.

- Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось, - сказал он.

Российская армия улучшает свои позиции в Донбассе. Фото: УНМ ДНР

Также, по информации врио Главы ДНР, продолжается наступление российских войск в окрестностях Артемовска.

- Преждевременно говорить об оперативном окружении Артемовска, но могу сказать, что оно достаточно близко, - заверил Пушилин, отметив, что в самом Артемовске в районе мясокомбината уже идут достаточно ожесточенные бои.

Определенное улучшение позиций, по словам руководителя Республики, наблюдается также на авдеевском и краснолиманском направлениях.

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