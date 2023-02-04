В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ за сутки возросло до пяти человек

Обстрелы Республики не прекращаются. Фото: ДНР онлайн

В ДНР увеличилось число пострадавших от украинских обстрелов за прошедшие сутки. На данный момент известно о пяти жертвах, из которых один человек погиб и еще четыре получили ранения. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что по оперативным линиям поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Так, на станции Донецк-Северный по улице Привокзальной, 20 пострадали две женщины - 1982 и 1964 годов рождения.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 3 февраля 2023 года составляет 5 человек (1 погиб, 4 ранены), - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что за сутки противник выпустил по ДНР в общей сложности 163 боеприпаса из артиллерии и РСЗО. Под огнем оказались 7 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Горловку, Широкую Балку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Александровку.

Обстрелами были повреждены 9 домов, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

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