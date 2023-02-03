При обстреле Донецка пострадал подросток

Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска продолжают терроризировать мирных жителей Донецка. После череды обстрелов города в 18:00 и 18:10 из населенных пунктов Тоненькое и Орловка по Куйбышевскому и Киевскому районам были выпущены 12 снарядов калибром 155 мм. Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате данных обстрелов в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов получил ранения парень-подросток 2006 года рождения.

- В Киевском районе по улице Привокзальной погибла женщина 1986 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем в результате обстрела на западе Донецка была ранена женщина 1962 года рождения. А утром в этом же районе вследствие попадания украинского снаряда сгорел один из частных домов.

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