В поселке под Ясиноватой при обстреле ВСУ погибла женщина

Погибшей было 37 лет... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирная жительница погибла в результате обстрела прифронтового поселка Донецк-Северный под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что на момент обстрела женщина находилась на улице Привокзальной.

- По улице Привокзальная, 20 погибла женщина 1986 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

По данным СЦКК, обстрел данного населенного пункта произошел около шести вечера. Со стороны оккупированной Орловки украинские силовики выпустили по нему 6 снарядов из артиллерии «натовского» образца.

Тем временем в Донецке в результате вражеского обстрела пострадал подросток. Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.

- По улице Стратонавтов ранен парень-подросток 2006 года рождения, - заявили в представительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем в результате обстрела на западе Донецка была ранена женщина 1962 года рождения.

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