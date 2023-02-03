Запад Донецка под массированным обстрелом: Огнем ВСУ повреждены многоквартирные дома и ранена женщина

С начала суток украинские войска семь раз открывали огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по нему около 50 снарядов из натовской артиллерии и РСЗО. Фото: ДНР онлайн

Мирная жительница была ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что женщина пострадала на улице Родионова.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района сегодня в 11:45 по улице Родионова ранена женщина 1962 года рождения, - проинформировал он.

Сообщается также, что в результате обстрелов были повреждены два многоквартирных жилых дома по улице Петровского и улице Родионова - вражеские снаряды попали в кровли зданий.

По данным СЦКК, украинские войска с начала суток семь раз открывали огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по нему в общей сложности около полусотни снарядов из РСЗО и артиллерии натовского калибра 155 мм.

Напомним, в результате попадания одного из них сегодня утром в Петровском районе столицы сгорел частный дом.

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