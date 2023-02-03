В Донецке утром в результате обстрела сгорел один из частных домов

Вследствие попадания снаряда был полностью уничтожен жилой дом (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня утром украинские войска продолжили вести огонь из тяжелой артиллерии по Петровскому району Донецка. В 07:00 из Курахово в его направлении были выпущены 6 снарядов образца НАТО калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что вследствие попадания украинского снаряда был полностью уничтожен жилой дом.

- В результате обстрела сгорел один из частных домов по улице Вятская, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка на улице Юннатов на запрещенной международными конвенциями противопехотной мине «лепесток» подорвался подросток 2008 года рождения. Пострадавший был доставлен в Республиканский травматологический центр. Ранее такие мины обнаружили в Кировском районе Донецка. 28 января в результате подрыва там пострадал мужчина 1994 года рождения.

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