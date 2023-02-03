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НовостиПолитика3 февраля 2023 5:46

В Донецке утром в результате обстрела сгорел один из частных домов

ВСУ продолжают вести огонь по городу из тяжелой артиллерии
Ирина ДМИТРИЕВА
Вследствие попадания снаряда был полностью уничтожен жилой дом (архивное фото)

Вследствие попадания снаряда был полностью уничтожен жилой дом (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня утром украинские войска продолжили вести огонь из тяжелой артиллерии по Петровскому району Донецка. В 07:00 из Курахово в его направлении были выпущены 6 снарядов образца НАТО калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что вследствие попадания украинского снаряда был полностью уничтожен жилой дом.

- В результате обстрела сгорел один из частных домов по улице Вятская, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка на улице Юннатов на запрещенной международными конвенциями противопехотной мине «лепесток» подорвался подросток 2008 года рождения. Пострадавший был доставлен в Республиканский травматологический центр. Ранее такие мины обнаружили в Кировском районе Донецка. 28 января в результате подрыва там пострадал мужчина 1994 года рождения.

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