Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Парень-подросток 2008 года рождения подорвался на запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 в Петровском районе Донецка. Ранее такие мины обнаружили в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Дончане продолжают страдать от ранее разбросанных украинскими фашистами противопехотных мин «Лепесток». Сегодня в 16.15 в Петровском районе на ул. Юннатов на запрещенной международными конвенциями мине подорвался подросток 2008 года рождения, — отметил Кулемзин.

Мэр города добавил, что пострадавшего госпитализировали в РТЦ.

Напомним, что ранее противопехотные мины были обнаружены в Кировском районе Донецка. 28 января в результате подрыва на мине пострадал мужчина 1994 года рождения.

При обнаружении взрывоопасных предметов, в том числе мин «Лепесток» необходимо звонить в МЧС по номеру 101. Не пытайтесь самостоятельно передвинуть или обезвредить ВОП. При детонации противопехотных мин можно получить серьезные травмы конечностей или даже погибнуть.

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