На месте обстрела городской администрации в Ясиноватой обнаружили фрагменты неизвестного боеприпаса

На месте обстрела работают сотрудники Следственного комитета РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР обнаружили фрагменты неизвестного боеприпаса. Для уточнения всех обстоятельств сюда прибыли сотрудники Следственного комитета России. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на следователя СК РФ.

Он уточнил, что в ходе осмотра места обстрела специалисты выявили фрагменты и осколки от снаряда неизвестного типа и вида.

- Они будут изъяты и направлены на соответствующую экспертизу для установления типа и вида снаряда, - заявили в Следкоме.

Сообщается также, что осколками от боеприпаса было посечено здание горадминистрации и повреждено остекление.

- В момент обстрела в здании находилось два человека - это глава администрации, а также сторож. Все живы, - проинформировал сотрудник СК РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска обстрелами повредили в Ясиноватой здание поликлиники и администрации города. По данным СЦКК, обстрел населенного пункта произошел 2 февраля в 19:40 и велся противником со стороны Авдеевки.

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