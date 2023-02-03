ВСУ обстрелами повредили в Ясиноватой здания поликлиники и администрации города

Последствия обстрела города. Фото: ТГ/Шевченко

Украинские войска обстрелами повредили в Ясиноватой здания поликлиники и администрации города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что обстрел населенного пункта произошел 2 февраля в 19:40. Со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой были выпущены 9 снарядов калибром 155 мм. В результате пострадала инфраструктура города.

- Зафиксированы повреждения здания администрации города и здания поликлиники Ясиноватской центральной районной больницы, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в Донецке утром в результате обстрела ВСУ сгорел один из частных домов. Как сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин, украинские войска продолжили вести огонь из тяжелой артиллерии по Петровскому району. В 07:00 из Курахово в этом направлении были выпущены 6 снарядов образца НАТО калибром 155 мм. От попадания одного из них и загорелся дом.

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