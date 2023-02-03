ВСУ ночью обстреляли центральный рынок Горловки

Последствия обстрела центрального рынка города. Фото: Администрация Горловки

Сегодня ночью украинские боевики подвергли обстрелу центральный рынок Горловки. В районе рынка были перебиты троллеи, а прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по улице Дзержинского. Об этом сообщили в администрации города.

- Зафиксированы множественные повреждения инфраструктуры центрального рынка, на здании крытого рынка посыпались стекла, со стороны улицы Первомайская разбиты торговые ряды, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что в результате обстрела был поврежден торговый дом «Донбасс», расположенный по улице Первомайская. К счастью, обошлось без пострадавших.

Тем временем в Ясиноватой украинские войска обстрелами повредили здания поликлиники центральной районной больницы и администрации города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Там уточнили, что обстрел населенного пункта произошел 2 февраля в 19:40. Со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой были выпущены 9 снарядов калибром 155 мм. В результате пострадала инфраструктура.

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