ВСУ уничтожили своих сослуживцев, решивших сдаться в плен в районе Кременной

Украинские артиллеристы расстреляли собственных бойцов. Фото: соцсети

Украинские артиллеристы уничтожили собственных сослуживцев, решивших сдаться в плен в районе города Кременная в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Республики в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что западнее Кременной после непродолжительного огневого контакта военнослужащие ВСУ вывесили белую ткань на взводном опорном пункте. Старший поста на открытых радиочастотах заявил, что 12 человек готовы сдаться в плен.

Штурмовые подразделения ЛНР прекратили огонь, однако вскоре по опорному пункту ударила украинская артиллерия и открыла по собственным сослуживцам плотный стрелковый огонь.

- По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли, - заявил Марочко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские заградотряды под Сватово обстреляли пытавшихся дезертировать силовиков ВСУ. От огня своих погибли трое украинских военных.

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