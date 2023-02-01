Украинские заградотряды под Сватово обстреляли пытавшихся дезертировать силовиков ВСУ

В районе Сватово украинская армия безуспешно пытается прорвать оборону российских войск. Фото: Архив НМ ЛНР

Украинские заградительные отряды обстреляли киевских силовиков, пытавшихся дезертировать в районе села Макеевка Сватовского района. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- В районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) отмечено самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими. При бегстве украинские боевики попытались перейти реку Жеребец, но были обнаружены заградительными отрядами, и по ним был открыт огонь. В результате перестрелки беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернуться на ранее занимаемые позиции, - рассказал подполковник.

Напомним, что в районе Сватово украинская армия безуспешно пытается прорвать оборону российских войск. Все попытки наступать терпят неудачу. Противник несет большие потери. Поэтому военнослужащие ВСУ все чаще отказываются идти в бой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Запад нарушает все правила и уже не скрывает этого

По словам лидера ДНР, западные политики все чаще начали говорить о военной конфронтации с Россией (подробнее)