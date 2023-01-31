Денис Пушилин: Запад нарушает все правила и уже не скрывает этого

Денис Пушилин подчеркнул, что европейская дипломатия вырождается на глазах. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Запад нарушает все правила и уже не скрывает этого - все чаще тамошние политики позволяют себе агрессивные высказывания по отношению к РФ. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Так, к примеру, министр иностранных дел ФРГ Бербок прямо заявила о том, что Запад воюет с Россией, а председатель военного комитета НАТО Бауэр - что НАТО «готов к прямой конфронтации с Россией».

- Фактически подтвердил, что «не прямо» они уже воюют, - отметил он.

Денис Пушилин отдельно вспомнил Минские соглашения, которые теперь - после признаний Меркель, Олланда и Джонсона про первоначальный целенаправленный обман - выглядят в высшей степени цинично. Ведь за их неисполнение вводилось большое количество санкций по отношению к России, хотя в договоренностях она и близко не упоминалась стороной конфликта. Все пункты соглашений касались Украины и ДНР/ЛНР.

По мнению руководителя Донецкой Народной Республики, единственные, кто выигрывает сйечас по всем параметрам, - это США.

- Уничтожают славян их же руками, втравив их в войну; поставляя минимальное количество вооружения, требуют это от других стран, параллельно убивая экономику своих «европейских партнеров»… Все как по нотам, ну, или по шахматной партии Бжезинского, - считает он.

Западная Европа выполняет роль лишь разменной фигуры на «Великой шахматной доске» США. Фото: ТГ/Пушилин

Как отметил Денис Пушилин, европейская дипломатия вырождается буквально на глазах, для стран Западной Европы больше не существует права.

- Все это должно стать для нас предостережением при попытках о чем-то с ними договориться. Мы идем своим путем. Никаких заигрываний, никакого доверия, по крайней мере, в нынешней ситуации. И в каком бы составе против нас кто ни воевал, как было не раз в истории, наш путь в любом случае закончится Победой, - подчеркнул лидер ДНР.

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