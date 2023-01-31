Группа украинских боевиков подорвалась на собственных минах в районе Кременной

Часть силовиков погибла на месте, еще несколько человек получили ранения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах в районе города Кременная Луганской Народной Республики. Солдаты ВСУ пытались пересечь на внедорожнике участок между своими позициями, но не увидели, что он заминирован. Часть боевиков погибла сразу же на месте, еще несколько человек получили минно-взрывные травмы. Такую информацию обнародовал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он рассказал, что плюсовая температура и дождь за окном, а также сильный туман вынудили противника, который двигался на пикапе, выбрать альтернативную дорогу для преодоления участка между своими позициями. Однако дорогу преградила мина.

- Не увидев предупредительного знака о минной опасности, внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался. В результате два украинских боевика погибли, трое получили ранения различной степени тяжести, - заявил он.

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