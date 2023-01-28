Намеренный удар из РСЗО «HIMARS»: украинские боевики обстреляли больницу в Новоайдаре, погибли 14 мирных жителей

Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины утром, 28 января, открыли огонь по районной больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике из РСЗО «HIMARS». В результате обстрела 14 пациентов и сотрудников медучреждения погибли, еще 24 человека получили ранения. В Министерстве обороны России подчеркнули, что удар по клинике был нанесен намеренно, а виновные будут найдены и понесут ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность, — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что мирные жители погибли в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание больницы. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Тем временем губернатор Тамбовской области России заявил, что поможет подшефному Новоайдарскому району с восстановлением больницы. Максим Егоров отметил, что сейчас будут определяться виды и тип разрушений, а после регион-шеф отправит на место специалистов.

Ранее в Представительстве ЛНР в СЦКК добавили, что в результате обстрела Новоайдара повреждения получили также шесть жилых одноэтажных домов.

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