ВСУ девять раз за сутки обстреляли Донецк и Яковлевку

Украинские боевики каждый день бьют из натовских вооружений по мирным кварталам. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики за прошедшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории почти сорок различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) .

- Под вражеским огнем оказались районы двух населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Яковлевка, - говорится в сводке СЦКК.

По данным военных экспертов, на донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Сведения о жертвах и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступали. Напомним, что в предыдущие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован тридцать один обстрел.

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