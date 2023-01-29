В ДНР за сутки на минах ВСУ подорвались двое жителей

В горловском поселке Гольмовский были повреждены многоэтажки. Фото: ТГ/Приходько

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 156 снарядов и ракет.

На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из РСЗО "Himars", артиллерии 155 мм. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. На иловайском 2 обстрела из РСЗО "Himars".

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Иловайск.

За прошедшие сутки поступили сведения о подрыве на ПФМ «Лепесток» двух гражданских лиц, в т.ч. подростка 2009 г.р., в Кировском районе Донецка.

Повреждены 11 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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