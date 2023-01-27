В Волновахе восстанавливают «под ключ» сразу три объекта здравоохранения

В освобожденной Волновахе ремонтируют медучреждения. Фото: ТГ/Хоценко

В освобожденной Волновахе в ДНР восстанавливают сразу три объекта здравоохранения. Над этим трудятся специалисты из двух регионов-кураторов - Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Наряду с ними здесь работают и местные строители. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что в городе завершают капитальный ремонт стоматологии, где уже восстановили кровлю и межэтажные перекрытия и приводят в порядок внутренние помещения.

- Планируется, что первые пациенты придут на прием уже весной, - заявил премьер.

В освобожденной Волновахе ремонтируют медучреждения. Фото: ТГ/Хоценко

Далее к сдаче «под ключ» готовится здание станции переливания крови. Строители полностью восстановили там крышу, стены и остекление, а также отремонтировали все коммуникации.

В освобожденной Волновахе ремонтируют медучреждения. Фото: ТГ/Хоценко

А вот в городской больнице работы предстоит еще много. Отступая из Волновахи, ВСУ до основания разрушили комплекс из 7 зданий. Часть отделений пришлось выстраивать буквально «с нуля».

В освобожденной Волновахе ремонтируют медучреждения. Фото: ТГ/Хоценко

Всего за три месяца ремонтники возвели первый корпус и оснастили его необходимыми мебелью и оборудованием.

В освобожденной Волновахе ремонтируют медучреждения. Фото: ТГ/Хоценко

- На сегодняшний день работы на объекте выполнены более чем на 70%, - заявил премьер, поблагодарив кураторов города за оказанную помощь и поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР за год восстановили более 500 многоквартирных домов и свыше 250 социальных объектов. В ремонтных работах задействованы порядка 30 тысяч строителей.

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