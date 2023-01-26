В ДНР за год восстановили более 500 многоквартирных домов и свыше 250 социальных объектов

К задаче по восстановлению и развитию территорий российские власти подходят комплексно Фото: Александр ИВАНОВ

На сегодняшний день в восстановлении Донецкой Народной Республики задействованы около 30 тысяч рабочих и почти 2,5 тысячи единиц спецтехники. Такие данные обнародовали в Министерстве строительства и ЖКХ России по итогам встречи руководителя ведомства Ирека Файзуллина и врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

Там уточнили, что к этому моменту в Республике восстановлены 258 социальных объектов и 529 многоквартирных домов. Причем к задаче по восстановлению и развитию территорий российские специалисты подходят комплексно.

- Например, мастер-план Мариуполя определяет не только очередность проведения восстановительных работ, но и технико-экономические показатели строительства новых объектов, развития промышленности и коммерческой деятельности, - пояснили в ведомстве.

На месте разрушенных боями домов вырастают новострои. Фото: ТГ/Пушилин

Сообщается также, что на совещании с регионами, которые взяли шефство над новыми территориями, были подведены итоги восстановительных работ за прошлый год. Результаты неплохие - в целом удалось уложиться в план, а где-то сдать объекты даже с опережением.

В этом году российские власти планируют продолжить работу по восстановлению жилья и дорог, соцобъектов и коммуникаций в новых регионах. Причем те впервые смогут поучаствовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Необходимую помощь при подготовке заявок им окажут регионы-шефы.

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