В Александровке под обстрелом ВСУ ранен мужчина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 25 января, в Александровке, что на западе Донецка, под обстрелом ВСУ ранен мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка городского типа Александровка сегодня в 11.15 по улице Горького ранен мужчина 1963 года рождения, - написал в Телеграм Кулемзин.

Александровка на линии огня с 2014 года. Линия разграничения раньше проходила по реке Осиновой и огородам.

Напомним, вчера в Александровке один мирный житель погиб. За прошедшие сутки еще пятеро гражданских в Иловайске и Владимировке – ранены.

За это время украинские боевики 14 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 66 снарядов. Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Александровка, Владимировка и Иловайск.

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