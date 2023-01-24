Мирный житель погиб при обстреле поселка Александровка под Донецком

Небольшой поселок Александровка на окраине Донецка практически вплотную примыкает к Марьинке, где сейчас идут активные бои (архивное фото)

Украинские боевики, выпустив в 15:00 из населенного пункта Дальнее пять снарядов калибром 155 мм, обстреляли поселок городского типа Александровка под Донецком. В результате прямого попадания в один из частных домов погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Погиб мужчина 1964 года рождения по улице Кирова, его дом получил повреждения, - проинформировал он.

Сообщается также, что в населенном пункте были повреждены более десятка домов.

- В пгт Александровка во время обстрела повреждения различной степени получили 10 домов по улице Ленина и Кирова, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Владимировку под Волновахой. Один из украинских снарядов также попал в жилой дом, есть пострадавшие. По данным СЦКК, ранения получили мужчина и две женщины. Пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами в центральную районную больницу Волновахи.

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