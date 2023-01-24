В поселке Владимировка под Волновахой украинский снаряд попал в жилой дом, есть пострадавшие

Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами в центральную районную больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска атаковали поселок Владимировка в ДНР, расположенный между Волновахой и Угледаром. В результате обстрела были ранены несколько гражданских людей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что один из украинских снарядов угодил в частный жилой дом.

- По улице Шевченко, 18 ранены женщины 1942 и 1962 года рождения, мужчина 1961 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Отметим, что обстрел поселка произошел сегодня утром. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами в центральную районную больницу Волновахи.

Тем временем в Иловайске в результате обстрела ВСУ были ранены двое сотрудников депо. В городе повреждены инфраструктура железной дороги и объекты энергоснабжения. Из-за повреждений электроподстанций и перебитого кабеля ЛЭП часть горожан осталась без света.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР от украинских обстрелов пострадали семь человек за сутки

Противник выпустил по территории Республики 120 боеприпасов (подробнее)