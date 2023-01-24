В ДНР от украинских обстрелов пострадали семь человек за сутки

Артударами были повреждены 11 жилых домов. Фото: ДНР онлайн
За прошедшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 120 боеприпасов из артиллерии натовского образца калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Каштановое.
Обстрелы привели к ранению мирных людей.
- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки, - заявили наблюдатели.
Кроме того, артударами были повреждены 11 жилых домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.
Напомним, двое сотрудников депо были ранены в Иловайске вследствие ночного ракетного обстрела ВСУ. В городе повреждены электроподстанции и инфраструктура железной дороги.
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