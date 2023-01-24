В ДНР от украинских обстрелов пострадали семь человек за сутки

Артударами были повреждены 11 жилых домов. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 120 боеприпасов из артиллерии натовского образца калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Каштановое.

Обстрелы привели к ранению мирных людей.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки, - заявили наблюдатели.

Кроме того, артударами были повреждены 11 жилых домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

Напомним, двое сотрудников депо были ранены в Иловайске вследствие ночного ракетного обстрела ВСУ. В городе повреждены электроподстанции и инфраструктура железной дороги.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Повреждены дома и линия электропередачи: ВФУ нанесли удар по Киевскому району Донецка

В результате ночного обстрела в Киевском районе Донецка повреждены жилые дома (подробнее)