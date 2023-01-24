Двое сотрудников депо ранены в Иловайске после обстрела ВСУ

Основные разрушения коснулись инфраструктуры железной дороги
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В результате ночного обстрела ВСУ в Иловайске были ранены двое сотрудников локомотивного депо. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Руслан Дудников.
Он уточнил, что основные разрушения коснулись инфраструктуры железной дороги. Кроме того, в городе повреждены объекты энергоснабжения.
- Повреждены здания административные, повреждены трансформаторные подстанции, был прилет в локомотивное депо. Двое пострадавших людей: один в легкой степени тяжести, другой - средней тяжести, - заявил он.
По словам мэра, в данный момент сотрудники железной дороги устраняют последствия ночных обстрелов. В частности, восстанавливают свет, так как из-за перебитого кабеля ЛЭП часть горожан осталась без электричества.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью украинские войска обстреляли город Иловайск в ДНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел населенного пункта начался в четыре часа утра. Со стороны подконтрольной ВСУ Дружковки в сторону Иловайска были выпущены четыре ракеты. Спустя несколько минут - еще три, но уже из Красноармейска.
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