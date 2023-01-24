Украинские войска выпустили по Иловайску 7 ракет из РСЗО HIMARS

Обстрел начался в четыре часа утра Фото: Иван ЖИЛЯК

Ночью украинские войска обстреляли город Иловайск в ДНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел начался в четыре часа утра. Со стороны подконтрольной ВСУ Дружковки в сторону Иловайска были выпущены четыре ракеты. Спустя несколько минут - еще три, но уже из Красноармейска.

- 04:10 - н.п. Красноармейск - н.п. Иловайск: выпущено 3 ракеты из РСЗО «Himars», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Напомним, вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли также центр Горловки. По данным СЦКК, киевские боевики выпустили по Центрально-Городскому району четыре 155-миллиметровых снаряда. Как заявили в мэрии, в городе была повреждена школа, перебиты троллеи и пробиты трамвайные пути по проспекту Ленина. Супермаркет «Молоко», расположенный около поврежденной школы, закрылся.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Повреждены дома и линия электропередачи: ВФУ нанесли удар по Киевскому району Донецка

В результате ночного обстрела в Киевском районе Донецка повреждены жилые дома (подробнее)