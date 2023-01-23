ВСУ обстреляли центр Горловки: повреждены школа, супермаркет, троллеи и трамвайные пути

По городу ВСУ выпустили четыре снаряда. Фото: тг/Иван Приходько

Вечером, 23 января, вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, киевские боевики выпустили по Центрально-Городскому району четыре 155-миллиметровых снаряда, огонь был открыт в 19:00.

Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела в городе зафиксированы повреждения инфраструктуры.

- В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждена школа № 55, перебиты троллеи, пробиты трамвайные пути по проспекту Ленина. Супермаркет «Молоко», расположенный около поврежденной школы, закрыт, - написал в своем телеграм-канале руководитель Горловки.

По предварительным данным – пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Ясиноватой, 23 января, зафиксированы повреждения здания Ясиноватской центральной районной больницы, а также здания МБОУ «Школа № 6 города Ясиноватая». Всего по городу ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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