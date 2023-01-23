Украинские боевики обстреляли центральную больницу в Ясиноватой

ВФУ вновь открыли огонь по прифронтовой Ясиноватой (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ясиноватой, в результате повреждения получила центральная районная больница и школа. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— В населенном пункте зафиксированы повреждения здания Ясиноватской центральной районной больницы, а также здания МБОУ «Школа № 6 города Ясиноватая». Всего по городу было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.
В ведомстве добавили, что обстрел города велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Ласточкино.
Тем временем ВФУ обстреляли Петровский район Донецка. Под огнем украинских боевиков оказалась линейная бригада Петровского западного РЭС, которая направлялась к месту проведения работ. Три человека получили ранения.
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