Повреждены дома и линия электропередачи: ВФУ нанесли удар по Киевскому району Донецка

В Киевском районе повреждены два жилых дома Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины ночью вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела повреждены два жилых дома, провода электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

—Повреждены два дома частного сектора по улицам Воронихина и Новочеркасской – выбито остекление окон, посечены кровли, повреждены провода электроснабжения, — отметил мэр.

В домах повреждено остекление, кровля и фасад Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике порядка 50 снарядов. Под огнем ВФУ оказались семь населенных пунктов Республики, повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка. Под обстрел попала линейная бригада Петровского западного РЭС составе двух электромонтеров и водителя. Все три специалиста получили ранения. Они были оперативно доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается помощь.

ВФУ продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

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