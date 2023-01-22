Все подлежавшие демобилизации студенты ЛНР вернулись с фронта

Депутаты Госдумы встретились в Луганске с педагогами и студентами вузов Республики. Фото: ЛИЦ

Все студенты ЛНР, подлежавшие демобилизации по указу Президента РФ Владимира Путина, вернулись с фронта. Об этом в ходе встречи с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником сообщил заместитель председателя Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол. Он курирует вопросы мобилизационного учета в рабочей группе по вопросам специальной военной операции (СВО).

- Указ отрегулировал вопрос, чтобы в будущем наши специалисты строили, созидали. Эти студенты должны обучаться. В ЛНР студентов на фронте уже не осталось. За это я вам очень благодарен, – подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Он отметил, что рабочая группа займется проработкой вопроса о предоставлении брони для преподавателей вузов.

- Есть необходимость отозванным нашим студентам обеспечить качественное обучение. Мы отработаем необходимое количество преподавателей по ключевым специальностям, согласуем порядок действий, который необходим для организации бронирования преподавателей, – заверил зампред Госдумы.

Шолбан Кара-оол курирует вопросы мобилизационного учета в рабочей группе по вопросам специальной военной операции. Фото: ЛИЦ

Кроме этого рабочая группа поможет родственникам пропавших без вести военнослужащих узнать об их судьбе.

- Мы накануне работали в Ростове-на-Дону. Это была непростая работа, потому что есть необходимость удовлетворить заявления и просьбы тех людей, обращающихся по поводу своих родных и близких, про судьбу которых они не знают, – это в первую очередь пропавшие без вести военнослужащие. Мы должны все сделать, чтобы в максимально сжатые сроки понять их судьбу, – сказал он.

Также Шолбан Кара-оол и депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин, Адальби Шхагошев и Бийсултан Хамзаев встретились в Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) с педагогами и студентами вузов Республики, в том числе демобилизованными.

- Рабочая группа была создана для того, чтобы мы вместе с вами, в том числе мобилизованными воинами, постарались скоординировать порядок действий, чтобы не было дурных законов, неправильных приказов. Постараемся создать все условия, чтобы на фронте всего доставало, а в тылу у наших семей, близких и родных был достаток, – подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Парламентарии ответили на вопросы студентов о льготах и привилегиях для участников боевых действий, включении темы специальной военной операции (СВО) в учебники по истории России и школьную программу, перспективах дальнейшей мобилизации.

Студенты задавали парламентариям вопросы о льготах для участников боевых действий. Фото: ЛИЦ

Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей создана по распоряжению президента России. В ее состав вошли представители обеих палат парламента РФ и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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