Бывшие украинские пленные рассказали, что в киевских застенках пытают даже раненых

Освобожденные из украинских застенков прошли через избиения, пытки и психологическое давление

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова собрала журналистов на пресс-конференцию о жестоком обращении с бойцами в украинском плену. Представителям СМИ об ужасах, происходящих в украинских застенках, рассказали сами освобожденные пленные. Ребята не сломались и сохраняют боевой настрой.

ПОПРАЛИ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ

Макеевчанин Борис Яворский, освобожденный в ходе обмена 1 декабря прошлого года, оказался в плену после боя. Его танк был подбит, раненого Бориса украинские военные нашли в лесополосе.

- Когда мой танк подбили, дополз до посадки, где потерял сознание, - вспоминает освобожденный из украинского плена. - Потом был найден украинскими военными. С завязанными глазами и связанными руками меня отвези в какой-то ангар. Там пытали, избивали… Сломали ребро, порезали живот, ухо, выбили два зуба.

Донбасский танкист находился в тяжелом состоянии. Несмотря на это, солдаты ВСУ мучили мужчину. В том числе, ковыряя открытые раны ножом.

- Сложно комментировать, сохраняя дипломатический язык… - говорит Дарья Морозова. - Подобные действия являются грубым нарушением Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Ее статьями, в частности, установлены принципы гуманного обращения с пленными и обязательства по обеспечению им необходимой врачебной помощи.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Морозова занимается вопросами обмена удерживаемых лиц с 2014 года. Омбудсмен не понаслышке знает об ужасах в украинских застенках.

- Однако то, с чем мы сталкивались до начала СВО, можно назвать лишь цветочками. Жестокость, с которой сегодня действуют украинские боевики, нельзя сравнить ни с чем, - рассказывает Дарья Васильевна.

При этом украинские боевики не только пытают и казнят пленных бойцов, но и гордятся своими преступлениями, выкладывая соответствующие фото и видео в Интернет.

МОЛЧАЛИВАЯ ПОЗИЦИЯ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ КРИТИКИ

С самого начала конфликта Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова регулярно в официальном порядке уведомляет Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста обо всех задокументированных случаях жестокого обращения с пленными.

- Требую немедленных шагов для предотвращения истязаний в дальнейшем. Однако никаких реальных мер реагирования со стороны международных инстанций в отношении Украины не предпринималось и не предпринимается. При этом факты издевательств над пленными на Украине ООН подтверждает, они неоднократно были отражены в докладах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Молчаливая позиция международного сообщества не выдерживает критики. Считаю, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине, - подчеркнула Дарья Васильевна.

Преступления киевского режима не имеют срока давности. Уполномоченный по правам человека в ДНР напомнила, что ответственность рано или поздно понесут все причастные. За все время в украинском плену побывали более тысячи сторонников Республики.

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