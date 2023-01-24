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НовостиОбщество24 января 2023 14:56

В ДНР открыли еще 12 пунктов выдачи российских паспортов

Они расположены при отделениях миграционной службы
Ирина ДМИТРИЕВА
Получить российский паспорт теперь можно на территории Республики

Получить российский паспорт теперь можно на территории Республики

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подать документы на получение российского паспорта теперь можно по всей территории Донецкой Народной Республики. Соответствующая работа была организована при отделениях Миграционной службы. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

Там уточнили, что сегодня были открыты еще несколько таких пунктов по выдаче российских паспортов.

- К территориальным подразделениям Миграционной службы ДНР, которые уже выдают российские паспорта, с 23 января добавились еще 12, - заявили в ведомстве.

Таким образом, на данный момент в регионе выдача паспортов РФ производится уже в 32 отделениях.

Напомним, что с 20 октября 2022 года в Донецкой Народной Республике начали работать пункты приема документов на паспорт РФ. Депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова рассказала, как жителям по новой процедуре оформить получение паспорта гражданина России.

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