В ДНР открыли еще 12 пунктов выдачи российских паспортов

Получить российский паспорт теперь можно на территории Республики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подать документы на получение российского паспорта теперь можно по всей территории Донецкой Народной Республики. Соответствующая работа была организована при отделениях Миграционной службы. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

Там уточнили, что сегодня были открыты еще несколько таких пунктов по выдаче российских паспортов.

- К территориальным подразделениям Миграционной службы ДНР, которые уже выдают российские паспорта, с 23 января добавились еще 12, - заявили в ведомстве.

Таким образом, на данный момент в регионе выдача паспортов РФ производится уже в 32 отделениях.

Напомним, что с 20 октября 2022 года в Донецкой Народной Республике начали работать пункты приема документов на паспорт РФ. Депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова рассказала, как жителям по новой процедуре оформить получение паспорта гражданина России.

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