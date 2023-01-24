В ЛНР предупредили абонентов о возможных сложностях при попытке дозвониться на номера операторов ДНР с 1 февраля

С 1 февраля номера необходимо набирать в международном формате Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей ЛНР предупредили об изменениях в осуществлении звонков на номера операторов ДНР с 1 февраля. Соответствующую информацию обнародовал оператор мобильной связи «Мобильные коммуникационные системы».

Абонентам напомнили про необходимость замены кодовой нумерации. Прежняя будет ограничена в пользовании.

- В связи с плановым этапом перехода на российскую систему нумерации, с 1 февраля 2023 года звонки для абонентов МКС на номера операторов Донецкой Народной Республики с кодом +38071 и +38062 будут работать в ограниченном режиме, - отметили в МКС, подчеркнув, что теперь телефонные номера необходимо набирать в международном формате +7949 и +7856 соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике в ближайшее время телефонный код +38 072 станет полностью недоступен, в связи с чем жителям рекомендовали перерегистрировать свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах на номер в формате +7 959. В противном случае осуществлять звонки и отправлять сообщения будет невозможно. Как пояснили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР, Республика окончательно переходит на российскую систему нумерации.

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