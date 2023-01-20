В ДНР в этом году планируют запустить прямые поезда в города России

От населения поступает запрос на восстановление прежних и создание новых транспортных маршрутов. Фото: ТГ/Солнцев

В ДНР планируют наладить прямое железнодорожное сообщение с другими регионами России. Такие поезда могут запустить уже в текущем году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он отметил, что власти видят запрос от населения на восстановление прежних и создание новых транспортных маршрутов.

- В этом году мы приложим максимум усилий для того, чтобы реализовать проект запуска беспересадочных маршрутов в города Российской Федерации, - заявил вице-премьер.

По словам чиновника, поезда всегда пользовались у жителей Донбасса большим спросом. Только за прошедший год Донецкая железная дорога перевезла почти 900 тысяч пассажиров.

Поезда всегда пользовались у жителей Донбасса большим спросом. Фото: ТГ/Солнцев

Сейчас на объектах ж/д инфраструктуры региона продолжают вести ремонтные работы.

- В 2022 году в сфере железнодорожного транспорта нам удалось восстановить объекты инфраструктуры на 3 станциях, провести работу по ремонту верхнего строения пути по 13 станциям и восьми перегонам, сделать укладку порядка 27 км пути, балластировку и выправку порядка 30 км пути, восстановить диспетчерскую связь на трех станциях, - перечислил Солнцев.

Сейчас на объектах ж/д инфраструктуры региона продолжают вести ремонтные работы. Фото: ТГ/Солнцев

Он также добавил, что в этом году Донецкую железную дорогу ожидает интеграция в общероссийскую сеть. Поддержку в этом окажут федеральные власти.

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