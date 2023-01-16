Почти 20 тысяч заявлений подали жители ДНР на замену водительских прав и автономеров на российские

Жителям ДНР уже начали выдавать российские автономера. Фото: МВД ДНР

Почти 20 тысяч заявлений на замену на российские автомобильных номеров, водительских прав и регистрационных документов принято в ДНР за месяц. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УГАИ МВД Республики.

- За первый месяц приема заявлений — с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года — жителями Республики было подано более 8,5 тысячи заявлений на замену регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на транспортные средства, а также более 11 тысяч заявлений на замену водительских удостоверений, — сказано в сообщении.

Прием ведется в девяти республиканских МРЭО, документы можно подать в любом из них — без привязки к месту регистрации и проживания заявителя. При этом, в некоторых МРЭО осуществляется предварительная запись, в ряде МРЭО ГАИ прием ведется в порядке живой очереди. С понедельника по пятницу отделы работают с 8:00 до 17:00, в субботу — с 8:00 до 13:00 без перерыва.

Обязательным условием замены выданных подразделениями ДНР или Украины регистрационных документов на транспортные средства и водительских удостоверений является наличие российского паспорта или вида на жительство.

Напомним, что процесс замены в ДНР начался в середине декабря.

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