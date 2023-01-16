С января минимальный размер оплаты труда в ДНР вырос до 16 242 рублей

У работников в ДНР в минувшем году значительно выросла зарплата. Фото: Минстрой и ЖКХ ДНР

В Донецкой Народной Республике уже четвертый месяц работникам выплачивается зарплата не ниже российского МРОТ - минимального размера оплаты труда. Согласно Конституции МРОТ не должен быть меньше величины прожиточного минимума.

С 30 сентября 2022 года - после вхождения Республики в состав РФ - МРОТ в ДНР составлял 15 279 рублей, как и во всех других регионах России. А с 1 января увеличился до 16 242 рублей.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ МРОТ

В Министерстве труда и соцполитики ДНР разъяснили, что работодатели должны выплачивать зарплаты не ниже МРОТ сотрудникам, отработавшим за месяц норму рабочего времени.

При этом сравнение с МРОТ заработной платы по основному месту работы и при работе на условиях совместительства осуществляется раздельно. Если работник отработал неполное рабочее время, то его заработная плата должна быть не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени.

В случаях, когда начисленная зарплата работника не обеспечивает МРОТ, рекомендуется выплачивать дополнительное вознаграждение за труд в размере, равном разнице между МРОТ и заработной платой.

Допустимо, чтобы отдельные составные части заработной платы, например, оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ. В состав МРОТ входят оклад, премии за труд, надбавки и доплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

При расчете заработной платы работника для обеспечения МРОТ не учитываются:

- доплаты за совместительство, временное исполнение обязанностей, увеличение объема работ или зоны обслуживания;

- доплаты за работу в тяжелых и вредных условиях труда;

- доплаты за работу в выходные и праздничные дни, в ночное время и сверхурочную работу;

- вознаграждения и поощрения, осуществляемые раз в год или имеющие единовременный характер (матпомощь, премии к праздникам и т.д.).

- Уже за октябрь у меня получилась существенная прибавка в зарплате. Почти четыре тысячи рублей. Раньше было «грязными» (без вычета налогов. – Авт.) около 11 с половиной тысячи рублей, - поделилась жительница Макеевки Марина Толмачева.

Кстати, в Министерстве экономического развития ДНР подсчитали, что в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная зарплата в Республике увеличилась почти на 44%. Произошло это благодаря увеличению МРОТ.

Отметим, что МРОТ в ДНР действует почти три года. Закон «О минимальном размере оплаты труда» Народный Совет Республики принял в феврале 2020 года. Тогда МРОТ был установлен в размере 6065 рублей. В апреле 2021 года его увеличили до 7460 рублей, с 1 января 2022 года - до 10 245 рублей.

УСТАНОВЛЕНЫ РАЗМЕРЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Термин прожиточный минимум (ПМ) введен в Республике впервые. Его устанавливает Правительство России для каждого региона в отдельности. Исходя из ПМ на душу населения, рассчитываются прожиточные минимумы по основным социально-демографическим группам населения - для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей.

Для ДНР в 2023 году установлены следующие размеры прожиточного минимума:

- на душу населения — 11 213 рублей,

- для трудоспособного населения — 12 222 рубля,

- для пенсионеров — 9 643 рубля,

- для детей — 10 877 рублей.

Величины прожиточного минимума определяют размеры социальных пособий, а также минимальную пенсию у неработающих пенсионеров.

СКОРО ПЕНСИИ БУДУТ ПО ЗАКОНАМ РОССИИ

Рост пенсий в минувшем году в ДНР не отставал от зарплаты. С 1 января 2022 года размер выплат был увеличен на 20 процентов. Минимальная пенсия составила 7885 рублей. С 1 июля «минималку» повысили до 10 тысяч рублей.

- Для многих пенсионеров это стало приятным сюрпризом. Ведь большинство пожилых людей получали не более 8-9 тысяч рублей, - рассказала дончанка Валентина Доценко.

А в скором времени жители ДНР будут получать пенсии согласно российскому законодательству. На совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова сообщила, что после принятия новых законов, которые уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться исходя из требований российского законодательства, в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу.

Кстати, российское государство гарантирует индексацию пенсий не реже раза в год. Это касается неработающих пенсионеров. У них выплаты должны быть не ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного для региона. В минувшем году в России страховые пенсии повышались дважды: в январе - на 8,6%, в июне — на 10%. С 1 июня в регионах вырос и ПМП.

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