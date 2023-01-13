В ЛНР сообщили о полном переходе на российский код мобильного оператора

Жителям рекомендуют вовремя перерегистрировать свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ЛНР в ближайшее время телефонный код +38 072 станет полностью недоступен, в связи с чем жителям рекомендуют перерегистрировать свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах на номер в формате +7 959. В противном случае осуществлять звонки и отправлять сообщения будет невозможно. Об этом предупредили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Там уточнили, что Республика окончательно переходит на российскую систему нумерации.

- Минкомсвязи ЛНР сообщает о необходимости перехода на российскую нумерацию +7 959. В ближайшее время код +38 072 будет недоступен. Возможности получать входящие/исходящие СМС и звонки на +38 072 не будет, - проинформировали в ведомстве.

Тем временем в Донецкой Народной Республике приостановили осуществление бюджетных платежей через систему дистанционного обслуживания Центрального республиканского банка. Предоставление услуги стало временно невозможным из-за закрытия счетов Республиканского казначейства.

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