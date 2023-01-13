В ДНР приостановили прием бюджетных платежей через «ЦРБ Онлайн»

Об изменениях сообщили в пресс-службе финансового учреждения Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецкой Народной Республике приостановили осуществление бюджетных платежей через систему дистанционного обслуживания Центрального республиканского банка. Предоставление услуги стало временно невозможным из-за закрытия счетов Республиканского казначейства. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- В связи с закрытием счетов Республиканского казначейства ДНР с 17:30 13 января 2023 года в СДО «ЦРБ Онлайн» будет приостановлена возможность осуществления бюджетных платежей - вкладка «бюджетный платеж», - пояснили в банке.

Напомним, что фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в новых регионах Российской Федерации с 1 января 2023 года увеличился на 20%. С 1 января, помимо того, что на этих территориях вводится российский МРОТ (минимальный размер оплаты труда), также устанавливается 25-разрядная тарифная сетка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Жители Донбасса скоро будут получать пенсии согласно законодательству РФ

В ближайшее время в Государственную Думу будут внесены соответствующие законы (подробнее)