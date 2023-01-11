В ДНР с 1 января 2023 года фонд оплаты труда бюджетников увеличился на 20 процентов

Бюджетникам в ДНР значительно повысят зарплату уже с 1 января. Фото: АГ ДНР

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в новых регионах РФ с 1 января 2023 года увеличился на 20%. Об этом сообщила зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова.

- С 1 января, помимо того, что вводится российский МРОТ (минимальный размер оплаты труда), устанавливается 25-разрядная тарифная сетка, еще и на 20% увеличивается фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, - заявила Голикова.

Она отметила, что на новых территориях должны быть приняты решения региональных властей о новой тарифной сетке.

- Новая тарифная сетка должна состоять из 25 разрядов. Уровень дифференциации между первым и 25-м разрядом должен составить 3,5 раза, - пояснила вице-премьер.

Она также сообщила, что уже с января 2024 года будет обеспечено полное соответствие тем требованиям, которые установлены в РФ указами Президента по заработной плате.

Напомним, что с 1 января 2023 года на территории новых регионов действует такой же минимальный размер оплаты труда, как на остальной территории РФ, - 16 242 рубля.

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