Как в ДНР получить российские водительские права: пошаговая инструкция

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова подала заявление в МРЭО №1 Донецка. Фото: ТГ/Селиванова

В Республике активно идет процесс замены регистрационных документов на транспорт и водительских удостоверений на российские. В пресс-службе УГАИ МВД сообщили, что с 15 декабря (с дня начала приема документов) по 5 января жители Республики подали порядка 6 тысяч заявлений на замену регистрационных документов на транспортное средство и около 7 тысяч заявлений на замену водительских удостоверений.

МРЭО ГАИ работали даже в первую январскую неделю. Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова в эти дни подала заявление в МРЭО №1 Донецка и поделилась полезной информацией с другими водителями.

- О том, что 6 января будет рабочим днем, узнала накануне. Поэтому в МРЭО не было предварительной записи. И все, кто пришел, смогли подать документы сразу по живой очереди, - написала в своем телеграм-канале Селиванова.

Она отметила, что обычно в этом МРЭО нужно сначала записаться и потом в назначенный день подать документы. Чтобы записаться на прием, следует обратиться в окошко «Выдача водительских удостоверений» на третьем этаже.

- Там есть листочек с таблицей. В левом столбце указано время. Рядом с ним нужно написать ваши ФИО и телефон. Для записи никаких документов не нужно. Главное запомнить свою дату и время. 6 января запись уже была на 6 марта. Передо мной было 5 человек. Очередь двигалась быстро. Вся процедура длилась где-то 30 минут, - поделилась депутат.

Она обратила внимание, что в обычной жизни водители часто называют эту процедуру «обмен водительских прав».

- Но это не совсем так. После получения российского водительского удостоверения (ВУ), старые права остаются у владельца, - отметила Селиванова.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Российское водительское удостоверение в ДНР могут получить:

- Граждане РФ, при наличии паспорта РФ и документа, подтверждающего регистрацию на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

- Иностранные граждане (в т.ч. Украины), при наличии вида на жительство в Российской Федерации.

Получить российское ВУ можно в любом ближайшем МРЭО, независимо от места вашей регистрации. При этом бесплатно, без сдачи экзаменов и без медицинского освидетельствования водителя.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

- В одних МРЭО можно подать документы по живой очереди в день обращения, а в других есть предварительная запись. Наличие такой записи зависит от количества желающих получить ВУ в конкретном МРЭО, - поделилась депутат НС.

Как уже она сообщала, в МРЭО №1 г. Донецка проводится предварительная запись. Период ожидания – около двух месяцев.

- Чтобы долго не ждать, можно поискать МРЭО, в которых принимают по живой очереди, - посоветовала Анастасия Селиванова.

Режим работы МРЭО ДНР: понедельник – пятница с 8:00 до 16:00, суббота – с 8:00 до 12:00.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

1. Паспорт РФ. Если паспорта РФ нет, нужно предъявить вид на жительство в Российской Федерации.

2. Документ, подтверждающий регистрацию (прописку) в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях.

Если в паспорте РФ есть отметка о регистрации в ДНР, то дополнительных документов предъявлять не нужно.

Если в паспорте РФ нет отметки о регистрации, то нужно предъявить один из следующих документов:

- Паспорт ДНР

- Адресная справка ДНР

- Паспорт Украины (бумажный или ID+Извлечение), с регистрацией в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях.

3. Водительское удостоверение ДНР (бумажное или пластиковое) или Украины.

Если водительское удостоверение утеряно, можно предъявить экзаменационную карту из автошколы.

Подаются только оригиналы документов, копии не нужны. Также не нужно переводить паспорт или водительское удостоверение Украины.

НА ПРАВА ФОТОГРАФИРУЮТ В МРЭО

- Сотрудники МРЭО самостоятельно заполняют заявление на основании ваших документов. Через 20-30 минут вам вернут документы и заполненное заявление. Внимательно проверьте заявление. Если есть опечатка, сообщите сотруднику. Если замечаний нет – подпишите заявление, - посоветовала депутат НС.

После этого вас пригласят для фотографирования. Данное фото будет в ваших новых водительских правах. Поэтому постарайтесь выглядеть соответственно.

- Через три недели придет СМС о готовности водительского удостоверения. Получить его можно в МРЭО по живой очереди при предъявлении паспорта РФ, - рассказала Анастасия Селиванова.

Напомним, до 1 января 2026 года все водители ДНР обязаны получить новые водительские удостоверения российского образца, а также перерегистрировать транспорт.

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