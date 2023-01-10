В Донецке восстанавливают больницу Калинина

Обстрелянный корпус ДОКТМО. ФОТО: ТГ Хоценко

Больницу имени Калинина в Донецке, которую украинские боевики в декабре прошлого года пытались уничтожить, восстанавливают.

Работы идут несмотря на установившиеся в ДНР вполне арктические морозы.

- Завершается восстановление восьмого корпуса, в корпусе шесть заменена кровля, усилены и изолированы несущие конструкции, продолжается замена поврежденных окон, - рассказал руководитель правительства ДНР Виталий Хоценко. Он лично курирует работы.

Удар ВСУ нанесли 18 декабря с помощью натовских ракет. После обстрела работа клиники была фактически парализована. Пациентов экстренно переводили в другие корпуса, где еще оставались целыми окна и не была пробита крыша, а самых тяжелых пациентов перевезли в другие больницы России.

- В больнице сейчас плановая госпитализация приостановлена, но во всех отделениях ДОКТМО оказывается экстренная медицинская помощь. И даже сейчас в шестом тоже работают врачи, функционируют отделения и выполняются операции по спасению жизни, - рассказал Хоценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой грипп пришел в ДНР и чем он опасен.

Донецкие врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности. (подробнее)