Как по новой процедуре получить в ДНР паспорт Российской Федерации

Паспорта РФ теперь выдают на территории ДНР. Фото: МС МВД ДНР

В ДНР с 20 октября начали работать пункты приема документов на паспорт РФ. Пока их шесть, но к концу года будут открыты во всех городах и районах Республики. Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, как жителям по новой процедуре оформить получение паспорта гражданина России.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

- Подать документы на паспорт РФ в пунктах на территории ДНР могут исключительно граждане Украины и ДНР, которые на 30.09.2022 года имели постоянную регистрацию (прописку) на территории ДНР, и которые до 30.09.2022 года не приобрели гражданство Российской Федерации, - сообщила Селиванова.

Территория ДНР - это вся территория бывшей Донецкой области Украины на 7 апреля 2014 года.

Факт наличия постоянной регистрации (прописки) на территории ДНР подтверждается:

- Штампом или отметкой о регистрации по месту жительства в паспорте Украины или ДНР.

- Извлечением из Единого государственного демографического реестра Украины о регистрации по месту жительства.

- Справкой о регистрации по месту жительства (Адресная справка, выданная Миграционной службой МВД ДНР или украинская «Довідка про реєстрацію місця проживання»).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

У многих жителей возникает вопросы, могут ли в пункты на территории ДНР обратиться граждане России для обмена паспорта в 20 и 45 лет, при смене фамилии, а также для получения первого паспорта ребенку в 14 лет, которые ранее приобрели гражданство РФ?

- Нет. На сегодняшний день в пунктах на территории ДНР подать документы на обмен паспорта РФ в 20 и 45 лет, и получение первого паспорта ребенку в 14 лет — нельзя. Пока для обмена паспорта и получения первого паспорта ребенку, который ранее приобрел гражданство вместе с родителями, нужно выезжать за пределы ДНР и подавать документы в Управлении по вопросам миграции (УВМ) на территории «большой России», - разъяснила депутат.

Она напомнила, что паспорт РФ действителен еще 3 месяца после 20- и 45-летия. Поэтому можно беспрепятственно пересекать по нему КПП между ДНР и Ростовской областью для оформления нового паспорта.

Если подать заявку на обмен паспорта через Госуслуги, то получить паспорт можно за одну поездку в течение часа после подачи оригиналов документов в УВМ РФ.

Также жители интересуются, можно ли в пунктах приема документов на паспорт РФ сразу подать на загранпаспорт РФ?

- Пока такой возможности нет. Для подачи документов на загранпаспорт нужно выезжать на территорию «континентальной России», за пределы ДНР, - сказала Анастасия Селиванова.

Еще людей волнует вопрос отметки в паспортах РФ о регистрации на территории ДНР.

- Пока процедура проставления отметки о регистрации по месту жительства на территории ДНР в новых паспортах РФ находится в стадии проработки. В ближайшее время ожидается ее согласование. В любом случае, даже если паспорт выдадут без отметки о регистрации, со временем можно будет обратиться в Миграционную службу и поставить такую отметку в паспорт РФ, - сообщила депутат НС.

Что делать, если паспорт ДНР сдан на обмен?

- Согласно Федеральному конституционному закону №5-ФКЗ, гражданство ДНР с 30.09.2022 прекращается. Это означает, что те, кто сдал паспорт ДНР на обмен, больше не получат новый паспорт ДНР, - объяснила Селиванова.

На текущий момент для подачи документов на паспорт РФ нужно, чтобы паспорт ДНР или Украины был в наличии. Если паспорт ДНР отсутствует, то подать документы на паспорт РФ нельзя. В этом случае нужно либо предъявить украинский паспорт, либо дождаться утверждения дополнительной процедуры подачи документов для таких граждан.

Что делать, если поданы документы на паспорт ДНР, а других паспортов нет?

- Бывают случаи, когда у человека отсутствует какой-либо паспорт. Например, паспорт Украины утерян. Гражданин прошел процедуру установления личности, подал документы на паспорт ДНР, но получить его не успел. Пока подать документы на паспорт РФ такие лица не могут. Необходимо дождаться утверждения дополнительной процедуры, - сообщила депутат.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ

Подать документы можно в любом пункте приема документов, независимо от места регистрации на территории ДНР.

Адреса пунктов приема документов на паспорт РФ:

- г. Донецк, ул. Ф. Зайцева, 46в. (Временно не выдает талоны на прием документов, в связи с выдачей паспортов по ранее поданным материалам)

- г. Донецк, ул. Гурьевская, 3

- г. Харцызск, ул. Вокзальная, 37

- г. Енакиево, ул. Свердлова, 110

- пгт Мангуш, ул. Титова, 63

График работы: Понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

Прием осуществляется исключительно по талонам, которые можно взять в пункте приема документов.

Необходимо пройти процедуру дактилоскопирования и принять присягу.

Срок получения паспорта РФ - ориентировочно 10 дней с момент подачи документов.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Какие документы нужно предоставить для получения паспорта РФ совершеннолетним гражданам, которые признаются гражданами Российской Федерации, согласно Федеральному конституционному закону РФ №5-ФКЗ.

1. Паспорт ДНР или Украины. Оригинал + Копия.

Паспорт может быть действительным или просроченным (20 и 45 лет, смена фамилии при вступлении в брак или после развода). Но он обязательно должен быть в наличии.

Если паспорта Украины или ДНР нет, то нужно ждать утверждения дополнительной процедуры приема документов для таких граждан.

Паспорт Украины (бумажный и ID), а также свидетельства из ЗАГСа на украинском языке нужно обязательно переводить на русский язык. Сделать это можно самостоятельно или в Бюро переводов. Нотариально заверять не нужно.

2. Свидетельство о рождении на русском языке. Оригинал + Копия.

Что делать, если свидетельство из ЗАГСа утеряно?

При невозможности предъявить свидетельство о рождении, нужно предоставить документ из ЗАГСа о невозможности его выдачи на территории ДНР.

- Если свидетельство о рождении на украинском языке, нужно сделать обычный перевод (не нотариальный).

- Если свидетельство о рождении на другом (не украинском) языке — нотариальный перевод.

- Если вы рождены на территории Донецкой области до 7 апреля 2014 года, то вместо перевода можно взять дубликат свидетельства о рождении — его выдадут на русском языке.

Если у вас свидетельство о рождении образца СССР, то нужен обычный перевод в следующих случаях:

- Сам бланк свидетельства и графы на украинском (ином) языке, при этом отсутствует перевод этих полей на русский язык.

- Надпись на штампе свидетельства исключительно на украинском языке и отсутствует перевод на русский (на самом штампе).

- Если поля бланка и информация на штампе представлена на двух языках (русский и иной), то такое свидетельство о рождении переводить не нужно!

3. Документ о последнем гражданском состоянии (свидетельство о браке, разводе или смерти супруга) на русском языке. Оригинал + Копия. Справки о прошлых браках - не нужны.

4. Два фото (35 Х 45 мм). Требования к фото знают во всех фотоателье ДНР.

5. Адресная справка (при наличии). Оригинал + Копия.

- Госпошлины нет. Госпошлина 300 рублей за бланк первого паспорта РФ по новой процедуре не взимается, - обратила внимание Анастасия Селиванова.

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