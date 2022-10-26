В ДНР организована массовая диспансеризации детей

Медосмотр детей проведут в спортзале школы. Фото: скриншот видео

Программу массовой диспансеризации детей Президент России Владимир Путин поручил запустить во время общения с финалистами конкурса «Учитель года» 5 октября.

- На новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи, – сказал Президент.

Сергей Кириенко поблагодарил за работу медика-волонтера из Мариуполя. Фото: скриншот видео

24 октября сайт Правительства России сообщил, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353.2 миллиона рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек.

Медосмотр детей проведут в спортзале школы. Фото: скриншот видео

- Деньги в виде субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств станет резервный фонд Правительства, - отметили в Правительстве.

Все происходит в стенах школы

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко провёл совещание по программе диспансеризации детей от 2-х до 17 лет во время визита в Донецкую Народную Республику. Кириенко и Мурашко ознакомились с тем, как организованы медосмотры в мариупольской школе № 7. Сперва детям измеряют температуру тела, если она превышает нормальные показания, то к медосмотру ребенок временно не допускается. Затем ребята направляются в пункт забора биоматериала для проведения анализов, потом каждому измеряют давление и пульс, происходит измерение веса и роста, вычисление индекса массы тела, после чего начинаются приемы у врачей – эндокринолога, педиатра и других.

Медосмотр детей проведут в спортзале школы. Фото: скриншот видео

- Какая пропускная способность за день? – спрашивает Кириенко у одного из сотрудников, контролирующих медосмотр.

- Пока что в день по 65-70 человек. Очень много времени занимают ультразвуковые исследования. Мы только начали, поэтому больше пока не получается.

- Больше, может, и не нужно, чтобы качество не страдало, - говорит Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации и обращается к министру здравоохранения Республики Дмитрию Гарцеву. - Много проблем выявляется во время осмотров?

- Бывают и вновь выявленные, и врожденные патологии. При необходимости направляем на госпитализацию, было несколько случаев, - говорит руководитель ведомства.

Делегации правительства показали, как будут проводить медосмотр детей в школе №7 Мариуполя. Фото: скриншот видео

Родители благодарны за организацию

В Донецкой Народной Республике решено провести диспансеризацию за один учебный год. Уже сейчас эта работа ведётся в трёх районах. Для удобства детей, было определено разместить большинство профильных специалистов в большом (спортивном) зале. Так, не потратив на это много времени, дети за короткий срок смогут обойти врачей.

Диспансеризация проводятся силами выездных бригад. Сперва там, где идет очное обучение (часть школ Республики, находящихся вблизи к линии фронта переведена на дистанционное обучение). Как будут проводить диспансеризацию в городах и районах, где организовано дистанционное обучение, в Минздраве Республики пока не рассказали, решение может быть озвучено в ближайшее время.

Медосмотр детей проведут в спортзале школы. Фото: скриншот видео

Врио Главы Республики Денис Пушилин сообщил, что из других регионов России прибудут десять бригад медиков, а также специализированные автомобили с медоборудованием для ускорения диспансеризации.

Денис Пушилин подчеркнул, что профосмотр будет проводиться с согласия родителей.

- Думаю, все понимают, насколько это важно для здоровья наших детей – выявить заболевания на ранних стадиях, - отметил врио Главы Донецкой Народной Республики.

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